Napoli, Conte sfida la Lazio: in campo i FabFour, rientra Rrahmani
18.04.2026 12:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Conte punta sui FabFour contro la Lazio. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il tecnico del Napoli metterà tutti e quattro in campo, ovvero Lobotka, Anguissa, De Bruyne e McTominay. I primi due giocheranno a centrocampo, gli altri sulle trequarti alle spalle di Hojlund come unica punta.
Solo panchina invece per Alisson, pronto a subentrare a gara in corso. Di fronte a Milinkovic-Savic in porta giocheranno Beukema, Buongiorno e Olivera in difesa, con Politano e Spinazzola sulle fasce. Recuperato Rrahmani, che però andrà solo in panchina. Restano out Di Lorenzo, Neres, Lukaku e Vergara.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.