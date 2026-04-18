Serie A, prosegue la 33ª giornata: Napoli - Lazio ma non solo
18.04.2026 12:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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Dopo Sassuolo-Como e Inter-Cagliari giocate negli anticipi del venerdì, è il turno delle gare del sabato che vedranno scendere in campo la Lazio in casa del Napoli alle 18.00, ma non solo. Alle 15 sarà il turno di Udinese-Parma, mentre alle 20.45 di Roma-Atalanta.
Domenica 19 aprile si inizierà invece con Cremonese-Torino (12.30), poi si proseguirà con Verona-Milan (15.00), Pisa-Genoa (18.00) e Juventus-Bologna (20.45).
La 33esima giornata si chiuderà infine con Lecce-Fiorentina, lunedì alle 20.45.
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.