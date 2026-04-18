Lazio, Przyborek scende in Primavera: il programma per il derby
18.04.2026 12:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Poco spazio in prima squadra, i minuti li farà in Primavera. Questo è il piano per Adrian Przyborek, classe 2007 arrivato a gennaio alla Lazio dal Pogon. Fin qui non ha ancora fatto il suo esordio, è sempre rimasto in panchina senza nemmeno mai scaldarsi. Per questo, come riportato da Il Corriere dello Sport, il polacco si aggregherà alla squadra di Punzi per giocare il derby contro la Roma in programma domenica al Fersini (ore 13). Per lui sarà un primo piccolo passo in avanti da quando è arrivato nella Capitale, con la speranza di debuttare anche con Sarri entro la fine della stagione.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.