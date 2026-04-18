Lazio, parla Valdifiori: "Sarri penserà alla Coppa Italia. Ma con il Napoli..."
18.04.2026 13:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Intervenuto in collegamento a SkySport, l'ex centrocampista Mirko Valdifiori ha parlato della stagione della Lazio e della prossima gara contro il Napoli, a pochi giorni dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta. Di seguito le sue parole.
“È una partita che il Napoli vorrà vincere dopo il pareggio contro il Parma. Anche la Lazio cercherà tornare al risultato, ha giocatori bravi in contropiede che possono fare male. Speriamo di assistere a una bella partita”.
“Sarri? Sicuramente penserà alla Coppa Italia, l’obiettivo è centrare la finale. Vincerla poi vorrebbe dire entrare in Europa. C’è anche da dire che ogni partita è a sé e che il mister cercherà di fare risultato che può aiutare e portare energie positive”.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.