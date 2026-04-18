Lazio, che fatica segnare fuori casa: questi i numeri peggiori dal 1988/89

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RASSEGNA STAMPA - La trasferta contro la Fiorentina, la prima di tre consecutive, è andata male. E il rendimento lontano dall’Olimpico continua a preoccupare: la squadra perde poco, ma segna pochissimo. Dieci gol in sedici partite (più due autoreti) sono un dato allarmante, il peggiore dai tempi della stagione 1988-89, quando, come ricorda il Messaggero, guidata da Giuseppe Materazzi la Lazio segnò soli nove gol in trasferta.

Il problema è chiaro: la Lazio costruisce, ma sotto porta manca lucidità e cattiveria. La manovra c’è, le occasioni anche, ma al momento decisivo la squadra non è abbastanza fredda.

Diverso il discorso difensivo, dove i meccanismi funzionano. È davanti che serve un salto di qualità, e farlo subito: Napoli e soprattutto Bergamo, ultima tappa del trittico, valgono una fetta importante della stagione.