Pedraza annuncia: "Giocherò nella Lazio. Gli ultimi mesi al Villarreal..."

Questo venerdì, durante la presentazione del Trofeu Villarreal CF di pilota valenciana, il terzino del Villarreal Alfonso Pedraza ha rivelato che lascerà il club a zero a fine stagione. Come riportato dall'agenzia di stampa spagnola EFE, per la prima volta lo spagnolo ha svelato pubblicamente che giocherà nella Lazio il prossimo anno: "Fino all'ultimo minuto darò tutto come ho sempre fatto. Sono qui da molti anni, da tutta la vita, e sono molto felice e orgoglioso di esserci stato e di tutto ciò che ho realizzato. Per questo fino all'ultimo minuto farò del mio meglio e sarò un professionista", ha dichiarato il classe '96.

Pedraza ha poi affermato che al Villarreal ha vissuto i suoi "anni migliori" e che il club è la sua "casa". È molto orgoglioso di aver disputato una semifinale di Champions League e di aver "alzato un trofeo", qualcosa che gli rimarrà "per tutta la vita". Sulla possibilità di qualificarsi in Champions per la seconda volta consecutiva, lo spagnolo ha detto che la squadra è "molto vicina all'obiettivo". "Abbiamo un vantaggio e sappiamo che dipendiamo da noi stessi, ma la lotta per il terzo posto non sarà semplice. Vogliamo finire il più in alto possibile. In questo momento dipende da noi, dato che abbiamo quattro punti di vantaggio. Mancano sette partite e abbiamo molta fiducia nel nostro lavoro. Riusciremo a controllare la pressione delle zone alte della classifica perché l'obiettivo è molto vicino", ha continuato.

Sulla prossima partita di Liga contro l'Oviedo, invece, ha dichiarato: "Sarà molto difficile, dato che loro si stanno giocando la vita. Abbiamo già visto a Girona che queste gare non sono facili. Fuori casa, ogni partita è come una finale. Sappiamo che sarà una sfida complicata".