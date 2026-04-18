Lazio, chance per Pellegrini contro il Napoli? Le condizioni di Tavares
18.04.2026 10:15 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri ha la testa al Maradona, ma anche alla New Balance Arena. Le scelte per la sfida contro il Napoli terranno conto anche di quella successiva in Coppa Italia contro l'Atalanta, è inevitabile.
Ci sarà spazio per un po' di turnover. Uno dei dubbi più grandi di Sarri riguarda la fascia sinistra, Nuno Tavares in passato ha dimostrato di soffrire gli impegni ravvicinati e per questo motivo, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, il Comandante sta quindi riflettendo sull’opportunità di dare spazio a Pellegrini. Sarri non vuole prendersi rischi a ridosso della partita più importante della stagione.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.