Lazio, arriva il nuovo sponsor: "Piccole modifiche alla maglia..." - FT
18.04.2026 13:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ci siamo. La Lazio sta per annunciare il suo nuovo sponsor. Si tratta della piattaforma di scommesse Polymarket, come si è visto negli indizi pubblicati su Instagram dalla società biancoceleste. Manca solamente l'annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare a breve: "Solo alcune piccole modifiche alla nostra maglia", si legge in un'altra storia condivisa dal club. Di seguito la foto.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.