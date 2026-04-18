La Lazio tende la mano, i tifosi riflettono. Idea maxischermo per la Coppa Italia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha annunciato l’apertura dei cancelli di Formello prima della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Il tifo organizzato non si è ancora espresso, ma si sta già muovendo su un altro fronte: come riporta il Corriere dello Sport, l'idea è quella di creare un punto di aggregazione in città, con un maxischermo, in collaborazione con il Comune, per seguire insieme la partita. I contatti tra le parti sono in corso e presto se ne saprà di più.

Non solo, i rappresentanti della tifoseria stanno lavorando anche a un’iniziativa per sostenere la squadra prima della partenza per Bergamo, magari un corteo per accompagnare la squadra all'aeroporto oppure fare insieme un pezzo di strada dopo l'uscita dai cancelli post rifinitura, come suggerisce il Messaggero.

In questo contesto, dunque, l’apertura di Formello può diventare un’occasione per accorciare le distanze e far sentire la vicinanza ai giocatori. Non è una soluzione definitiva, ma potrebbe essere un primo segnale. La Lazio ha provato a tendere la mano: ora resta da capire se, e come, i tifosi risponderanno.