Lazio, De Paola sta con Sarri: "Lavorare con Lotito è molto complicato..."

Nei giorni scorsi si è parlato tantissimo del futuro di Maurizio Sarri. È tutt'altro che scontata la permanenza del tecnico sulla panchina della Lazio: a fine stagione ci sarà un confronto con la società per capire se si potrà andare avanti insieme. Proprio riguardo al suo futuro si è espresso Paolo De Paola ai microfoni di TMW Radio.

Di seguito le sue dichiarazioni: "Sarri al Napoli? Perché no. Stimo molto Sarri, anche per ciò che sta facendo alla Lazio. Si sta arrangiando con ciò che ha e lavorare con Lotito è molto complicato. In più non è uno che vuole accumulare fortune economicamente parlando; vorrebbe solo divertirsi in questa parte di carriera".