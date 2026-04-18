Napoli - Lazio, Provstgaard ritrova Hojlund: un test dopo la delusione in Nazionale

18.04.2026 08:00 di  Simone Locusta   vedi letture
Napoli - Lazio, Provstgaard ritrova Hojlund: un test dopo la delusione in Nazionale
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RASSEGNA STAMPA - Napoli - Lazio sarà anche uno scontro tra danesi. Non titani, ma con l'ambizione di avvicinarcisi. Oliver Provstgaard, difensore biancoceleste, ritroverà al Maradona il connazionale Rasmus Hojlund: un test importante per entrambi dopo l'eliminazione dai playoff di qualificazione al Mondiale per mano della Repubblica Ceca.

Provstgaard cerca continuità, a Firenze è stato tra i più positivi: come riporta il Corriere dello Sport, è stato il giocatore più coinvolto della partita, leader assoluto nelle classifiche dei palloni giocati (128) e dei passaggi riusciti (117, solamente 6 non andati a buon fine).

L'ex Velje si sta dimostrando affidabile, bravo nella costruzione e nella lettura, ma ora serve un salto di qualità. A Napoli si dovrà scontrare con uno dei pochi centravanti ad aver superato la doppia cifra in Serie A.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.