Lazio | Taylor non ne sbaglia una: le sue pagelle dopo il Napoli
19.04.2026 14:00 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Colpaccio della Lazio, non solo per la vittoria di Napoli. L'acquisto di Kenneth Taylor dall'Ajax è stato salvifico, da quando è a Roma l'olandese non sbaglia una gara (o quasi). Anche al Maradona ha fornito una prestazione solida, utile in entrambe le fasi, incidendo anche sul tabellino grazie all'assist per il gol dello 0-1 di Cancellieri che ha aperto il match. Di seguito le sue pagelle dei quotidiani.
CORRIERE DELLO SPORT - 7.5
IL MESSAGGERO - 7.5
LA GAZZETTA DELLO SPORT - 7.5
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.