Lazio, fai come se fossi a casa tua: a Napoli l'ottavo clean sheet in trasferta

RASSEGNA STAMPA - La Lazio espugna il Maradona con una prestazione solida che lascia buone sensazioni per la sfida di mercoledì contro l'Atalanta, ma quella sarà una partita a sé. Uno 0-2 più che meritato, che sta quasi stretto alla Lazio: i biancocelesti creano e sprecano anche un tiro dal dischetto con Zaccagni, ma per fortuna non ha inciso sul risultato finale.

Compatti dall'inizio alla fine, movimenti da squadra che sa stare in campo e che non ha reso evidente il gap tecnico che c'è sulla carta. Si è messo in mostra l'attacco, perché ormai la difesa non fa più notizia: Gila e Romagnoli sono stati monumentali, ottime anche le prestazioni di Lazzari e Tavares sulle fasce, così come quella del subentrato Provstgaard.

Oltre al palo di Alisson nella ripresa, il Napoli ha creato poco o nulla. La Lazio ha portato così a casa l'ennesimo clean sheet della stagione: per la precisione, come riporta Il Messaggero, quello del Maradona è l'ottavo clean sheet in trasferta della stagione. La Lazio si è creata il suo fortino, anche se lontano dalla propria casa.