Serie A, scatto Champions della Juve: Bologna ko e quarto posto blindato
19.04.2026 22:45 di Christian Gugliotta
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La Juventus batte 2-0 il Bologna e vede sempre più vicina la qualificazione in Champions League. All'Allianz Stadium, la squadra di Spalletti sblocca il match dopo appena due minuti grazie al quinto gol in campionato di David, per poi trovare la rete del raddoppio nella ripresa con Thuram. Grazie a questi tre punti, i bianconeri blindano il quarto posto, salendo a quota 63 punti in classifica e staccando di ben cinque lunghezze Como e Roma.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.