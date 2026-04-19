Lazio, un precedente fa ben sperare: c'entra il Napoli e la Coppa Italia
19.04.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Lazio arrembante al Maradona. Battuto 0-2 il Napoli, che non è mai stato pericoloso verso la porta di Motta e ha chiuso la partita con zero tiri in porta. Un risultato così negativo per gli azzurri non si verificava dalla stagione 1995/96, nella sconfitta in casa contro la Juventus segnata da Ravanelli. Come riportato da Giuseppe Pastore su Instagram, quell'anno i bianoneri avevano vinto una finale all'Olimpico di Roma (Champions League, contro l'Ajax). Lo stesso spera di fare la Lazio, che si giocherà contro l'Atalanta in semifinale l'accesso all'ultimo atto della Coppa Italia che si giocherà proprio nella Capitale.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.