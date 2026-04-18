Napoli - Lazio, le formazioni ufficiali: Gila e Noslin dal 1'
18.04.2026 16:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
NAPOLI - LAZIO: LE FORMAZIONI UFFICIALI
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. A disp.: Meret, Contini, Gutierrez, Juan Jesus, Gilmour, Rrahmani, Elmas, Giovane, Alisson Santos, Mazzocchi. All.: Conte.
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disp.: Giacomone, Pannozzo, Provstgaard, Hysaj, Pellegrini, Patric, Dele-Bashiru, Belahyane, Przyborek, Pedro, Isaksen, Dia, Ratkov, Maldini. All.: Sarri.