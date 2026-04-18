Lazio, Cataldi a Dazn: "Abbiamo segnato poco. A volte perdiamo perché..."

Danilo Cataldi è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita di Napoli - Lazio. Queste le sue dichiarazioni:

“Più gol segnati in casa? Non lo so sicuramente in casa riusciamo a esprimere più gioco in fase offensiva. Creiamo di più, ma è così da inizio anno. In generale non abbiamo fatto molti gol. È da un po’ di mesi che diciamo di migliorare, perché penso che la nostra fase difensiva sia buona e a volte perdiamo le partite per un gol, come a Firenze. A volte teniamo il pallino del gioco, ma non riusciamo a fare quel qualcosa in più per fare gol. È una cosa su cui dobbiamo lavorare. Siamo a fine anno, quindi questo periodo ci serva da lezione per il prossimo anno”.

“La nostra gente e i nostri tifosi, chi li ha vissuti e viene all’Olimpico sa che quando è pieno c’è un’atmosfera incredibile. Noi facciamo parte della nostra gente. Per noi è stato complicato. Martedì averli al centro sportivo può essere una carica importante per mercoledì. Sono i benvenuti e spero vengano in tantissimi perché ci danno una grande carica quando ci sono”.