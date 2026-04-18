Lazio, che balzo in classifica! È settima per ricavi da sponsor in Serie A
La Lazio si unisce alle altre squadre di Serie A. Era l'unica rimasta senza sponsor, ma ora ha annunciato l'accordo con la piattaforma statunitense di Polymarket sulla base di 22 milioni di dollari complessivi (a cui si aggiungono i bonus) per la parte finale di questa stagione e le prossime due, con l'opzione per una terza. Il totale, quindi, è di poco più di 9 milioni di euro all'anno, che attestano la società biancoceleste al settimo posto in classifica (insieme al Napoli) per ricavi da sponsor in campionato. Di seguito la graduatoria completa di Calcio e Finanza (pubblicato lo scorso 10 marzo 2026).
1. Inter – Betsson: 30 milioni di euro a stagione
2. Milan – Emirates: 30 milioni di euro a stagione (35 milioni dal 2026/27)
3. Juventus – Jeep e Visit Detroit: 28/30 milioni di euro a stagione
4. Fiorentina – Mediacom: 25 milioni di euro a stagione
5. Sassuolo – Mapei: 18 milioni di euro a stagione
6. Roma – Eurobet.live: 13-14 milioni di euro a stagione
7. Lazio – Polymarket: poco più di 9 milioni di euro a stagione; Napoli – MSC: 9 milioni di euro a stagione
8. Atalanta – Lete: 5 milioni di euro a stagione
9. Cagliari – Regione Sardegna e Doppio Malto: 3,6 milioni di euro a stagione
10. Bologna – Saputo: 3 milioni di euro a stagione
11. Torino – Suzuki: 2,35 milioni di euro a stagione
12. Parma – Prometeon: 1,5 milioni di euro a stagione
13. Udinese – Bluenergy: 1,5 milioni di euro a stagione
14. Genoa – Pulsee: 1,2 milioni di euro a stagione
15. Como – Uber: 1 milione di euro a stagione
16. Lecce – Deghi: 1 milione di euro a stagione
17. Verona – Aircash: 1 milione di euro a stagione
18. Pisa – Cetilar : 0,7 milioni di euro a stagione
19. Cremonese – Iltainox: n.d.