Napoli, Conte a Dazn: "Lazio? Non possiamo sbagliare. Guardiamo in avanti"

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Ospite ai microfoni di Dazn, Antonio Conte ha parlato a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida tra Napoli e Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Beukema titolare? È una scelta tecnica, cioè in altre circostanze ho fatto in modo diverso. Beukema ha giocato tanto quest’anno, è giusto che in una rosa ci si alterni un po’. Stiamo recuperando Rrahmani, Di Lorenzo non è pronto e iniziamo ad avere una scelta più vasta”.

“Il modulo dipende esclusivamente dal fatto che non abbiamo un terzino in rosa ora. Senza Di Lorenzo diventa difficile pensare a un modulo diverso. Questo ci ha consentito di salvarci in un momento di grande emergenza. Siamo facendo bene, mancano sei partite e non vedo perché dare nuovi concetti o cambiare totalmente certe situazioni. L’infortunio di Di Lorenzo è particolare, perché non abbiamo nessuno e lui può fare il centrale, il terzino e il quinto. Ha avuto questo problema al ginocchio, ma anche lui è prossimo al rientro. Vediamo Neres e Vergara quando potremo rivederli in campo”.

“Il secondo posto è il primo dei perdenti. Secondo, terzo o quarto non cambia chissà cosa, cambia arrivare in Champions o no. Mancano ancora sei partite, noi abbiamo 12 punti di distanza dall’Inter e dobbiamo recuperarne una oggi. Non possiamo sbagliare. A Parma abbiamo pareggiato e loro espugnando Como hanno preso due punti. L’obiettivo nostro è fare del nostro meglio, guardando avanti e facendo attenzione dietro, perché se scivoli in due o tre partite può succedere di tutto".