Lazio, Lotito sul nuovo sponsor: "Polymarket interpreta il futuro"
18.04.2026 14:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
La Lazio ha annunciato che Polymarket sarà il nuovo main sponsor del club. Nel comunicato ufficiale pubblicato dalla società, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha commentato l'accordo con la piattaforma per le prossime stagioni. Di seguito le sue dichiarazioni: "Polymarket è un partner che interpreta il futuro, capace di leggere e analizzare i fenomeni con strumenti innovativi. Questo accordo rafforza il percorso di sviluppo internazionale della Lazio e conferma la volontà del Club di posizionarsi come una realtà sempre più moderna, aperta e competitiva nei nuovi scenari dello sport globale".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.