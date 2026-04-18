Lazio, Cataldi a LSC: "Il Napoli ha qualità. Tifosi a Formello? Sarà bellissimo"
A pochi minuti dal calcio d'inizio di Napoli - Lazio, Danilo Cataldi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per presentare la gara. Ecco di seguito le parole del centrocampista biancoceleste:
"La Lazio deve fare una grande partita in fase di non possesso, sappiamo il valore degli avversari, ma anche in fase di possesso, loro hanno qualità e togliendogli palla avremo meno rischi. Dobbiamo fare una partita importante. Atalanta? Sarà un'altra partita, non possiamo pensarci adesso perché si rischia di fare casini, dobbiamo entrare in campo per fare una gran partita, serve concentrazione. Tifosi a Formello? Sarà bellissimo, la nostra gente ci è mancata, sappiamo tutti che carica ci danno, dovrà essere una giornata importante per riappacificarsi un po' tutti e per prepararci alla partita di mercoledì".