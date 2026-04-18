Udinese, Karlstrom diffidato e ammonito contro il Parma: salta la Lazio
18.04.2026 18:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Piove sul bagnato per l'Udinese. Nell'ultima sconfitta subita contro il Parma, siglata dal gol da subentrato di Elphege, è stato squalificato Karlstrom. Il capitano bianconero, infatti, era diffidato ed è stato ammonito, per questo salterà la prossima giornata di campionato contro la Lazio all'Olimpico. Un'assenza pesante per Runjaic che dovrà fare a meno del suo leader a centrocampo.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.