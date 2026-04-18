Lazio, c'è Palella dietro l’accordo con Polymarket: i dettagli - FOTO

C’è Salvatore Palella dietro l’accordo di sponsorizzazione stigliato tra la Lazio e Polymarket. L’imprenditore italo-americano, presente al fianco di Enrico Lotito ed Emanuele Floridi già durante l’evento al Nasdaq dello scorso dicembre, ha messo in contatto le parti, curando poi la stipula dell’accordo e non avendo quindi formalmente alcun legame diretto con la Lazio stessa.

Il tutto è stato possibile tramite PalComm Italia, agenzia di comunicazione legata proprio a Palella, che sul proprio sito web riporta: “L'operazione è stata strutturata e attivata con il supporto di PalComm Italia, che ha affiancato le parti come advisor e partner strategico, confermando il proprio posizionamento di riferimento tra grandi brand globali e realtà del mondo media e sport in Italia”.

A confermare il ruolo svolto nella vicenda anche un post condiviso sui social da Palella, PalComm Italia e Davide Raciti (CEO dell’agenzia di comunicazione, ndr.): “Siamo lieti di anunciare di aver curato l’accordo di Main Sponsor tra Polymarket e la Lazio. Advisory e intermediazione a cura di PalComm Italia”. Di seguito il post social.