Lazio, su Polymarket trovi di tutto: dagli alieni a Gesù
È Polymarket il nuovo sponsor della Lazio. È arrivato anche l’annuncio ufficiale, dopo le storie social pubblicate dalla società biancoceleste in cui si poteva distinguere facilmente il nome dell’azienda statunitense stampato sulle maglie. Polymarket è, come vi abbiamo raccontato, un prediction market, ossia una piattaforma in cui gli utenti possono cimentarsi nella previsione di esiti futuri di eventi di qualsiasi natura.
Sono tante le voci presenti sul sito dell’azienda, più o meno concrete. Ci sono ipotesi catastrofiche come quelle coinvolgono il test da parte dell’Iran di un ordigno nucleare entro il 2027 o l’eventuale lancio di una bomba da parte degli Stati Uniti su Teheran. Su Polymarket, però, è possibile puntare su ogni tipo di evento futuro: catastrofi naturali, rapimenti, elezioni, ma non solo.
Su Polymarket è possibile affrontare ogni tipo di evento futuro: catastrofi naturali, rapimenti, elezioni. Proprio di recente sul sito del nuovo sponsor della Lazio era stata predetta per esempio la sconfitta di Orban nelle recenti elezioni in Ungheria, ma anche l’esito del referendum costituzionale in Italia. Ma non solo.
Dagli eventi più concreti a quelli più ipotetici. Non mancano infatti voci particolari: tra quelle che si trovano sul sito del nuovo sponsor della Lazio anche l’ipotesi di una conferma dell’esistenza degli alieni, la lista degli invitati al matrimonio di Taylor Swift e addirittura il ritorno di Gesù Cristo entro il 2027.