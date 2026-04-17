Calciomercato Lazio | Lotito stava prendendo Olise! Il retroscena

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CALCIOMERCATO LAZIO - È stato svelato un retroscena di calciomercato clamoroso. Ai microfoni di Sportium, l'esperto di mercato Nicolò Schira ha rivelato alcuni dettagli su una trattativa di più di due anni fa tra la Lazio e Michael Olise, stella del Bayern Monaco ai tempi ai Crystal Palace. L'esterno francese doveva ancora sbocciare con la maglia degli Eagles, ma il suo talento era già evidente. Di seguito le parole di Schira:

"Due anni fa il presidente Lotito stava prendendo Olise. Era vicino alla Lazio, aveva offerto 18 milioni al Crystal Palace, lui evidentemente ambiva a qualcosa di più importante e disse di no. Poi annata clamorosa al Crystal Palace e l'hanno venduto a 50 milioni al Bayern, poi il resto lo conosciamo".