Lazio, a Napoli sarà un test per la difesa: i numeri sono positivi
18.04.2026 10:45 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - La Lazio affronterà il Napoli in una sfida dall'alto tasso di difficoltà: i partenopei sono secondi in classifica e dopo il passo falso di Parma volgiono rilanciarsi subito; ma anche la Lazio vuole dare una risposta dopo la sconfitta di Firenze e per arrivare con il morale giusto alla sfida contro l'Atalanta.
Sarri chiede una prestazione seria contro il Napoli. È un test importante in vista del confronto di Bergamo, soprattutto per la difesa che sta registrando buoni numeri in una stagione condita da numerose difficoltà: come riporta La Repubblica, infatti, la difesa della Lazio è quinta in Serie A per gol subiti (30 in 32 gare). Sarri vuole mantenere l'attenzione alta, vietato abbassare la guardia.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.