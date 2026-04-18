Napoli, Milinkovic a Dazn: “Vogliamo i tre punti con la Lazio. L’obiettivo…”
18.04.2026 17:10 di Mauro Rossi
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A pochi minuti dalla gara tra Napoli e Lazio è intervenuto ai microfoni di Dazn Vanja Milinkovic-Savic. Di seguito le sue parole. “Lo stimolo l’abbiamo sempre. L’obiettivo è sempre stato pensare gara dopo gara e cercare di vincerne il più possibile. Vogliamo i tre punti. La mentalità c’è sempre stata, poi a volte un errore può capitare”.
“È stato importante aver reagito col Parma, purtroppo non abbiamo portato i tre punti a casa ma un errore fa parte del gioco. Non penso sia stata questione di mentalità”.
“A me cambia poco la linea difensiva: abbiamo tutti giocatori forti. È più una questione per il mister, dipende da cosa chiede: a me basta che difendano (ride, ndr.)”.