Napoli - Lazio, Zaccagni sbaglia dal dischetto: primo errore in Serie A
18.04.2026 18:33 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Fallisce la Lazio l'occasione di passare sul doppio vantaggio al Maradona nella gara contro il Napoli. Dopo l'1-0 di Cancellieri Noslin si procura un calcio di rigore netto ma, dal dischetto, Zaccagni si fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic.
Una prima volta per il capitano della Lazio che mai, prima d'ora, aveva sbagliato un calcio di rigore in Serie A. Dal dischetto il numero 10 aveva sbagliato, sempre con il Napoli, ma in Coppa Italia.
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autore
Jessica Reatini
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