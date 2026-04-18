Lazio, difesa di ferro al Maradona: il Napoli non ha mai tirato in porta
18.04.2026 20:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Lazio gigante al Maradona. Napoli battuto 0-2, decisivi i gol di Cancellieri nel primo tempo e di Basic nel secondo. Una prestazione maiuscola da parte della squadra di Sarri, che arriva nel miglior modo possibile alla semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. I biancocelesti sono stati devastanti in contropiede e perfetti in difesa, non concedendo agli azzurri nemmeno un tiro in porta. Oltre al palo esterno di Alisson Santos (che nelle statistiche non conta), i ragazzi di Conte non hanno mai impensierito Motta. Solo conclusioni lontane dallo specchio, merito anche e soprattutto del lavoro certosino del reparto arretrato della Lazio.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.