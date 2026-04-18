La Lazio cala il poker: quattro successi di fila in casa del Napoli
La Lazio si conferma letale al Maradona. Quello firmato da Cancellieri e Basic è infatti il quarto successo consecutivo dei biancocelesti in casa del Napoli.
Dall’1-0 firmato Vecino del 3 marzo 2023 al 2-0 odierno, passando per il 2-1 (Luis Alberto e Kamada, oltre a Zielinksi) del 2 settembre 2023 e per l’1-0 firmato da Isaksen dell’8 dicembre 2024: quando arriva al Maradona la Lazio sa solo vincere.
Si tratta della migliore striscia della squadra biancoceleste in casa del Napoli per quanto riguarda le vittorie consecutive, e della quarta migliore striscia di imbattibilità tra tutte le competizioni in casa dei partenopei: meglio con nove gare di fila tra 1939 e 1951 (due successi, sette pareggi) e tra il 1956 e il 1964 (quattro vittorie, cinque pareggi) e con sei gare di fila tra 1998 e 2009, quando arrivarono due vittorie e quattro pareggi.