DIRETTA - Napoli-Lazio, Sarri in conferenza: seguila live su Lalaziosiamonoi.it
18.04.2026 19:55 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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La Lazio vince contro il Napoli al Maradona. Prima il gol di Cancellieri, poi il rigore sbagliato da Zaccagni e, nella ripresa, il raddoppio firmato Basic. I biancocelesti, reduci dalla sconfitta contro la Fiorentina, tornano alla vittoria nell'ultima partita prima di quella di mercoledì contro l'Atalanta in Coppa Italia - praticamente la più importante della stagione. Tra poco, Maurizio Sarri risponderà alle domande dei cronisti presenti in sala stampa nel corso della consueta conferenza. Seguila live su Lalaziosiamooi.it.
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