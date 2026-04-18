Napoli - Lazio, Lazzari costretto a uscire: quale cambio era previsto al suo posto
18.04.2026 19:40 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Cambio obbligato per Sarri quando siamo arrivati all'82' di Napoli-Lazio. Problema muscola per Manuel Lazzari che, subito dolorante, si è accasciato a terra per poter uscire dal campo: al suo posto Hysaj. Il retroscena legato alla sostituzione è stato raccontato da Federica Zille su Dazn.
"Sulla lavagnetta c'erano altri numeri, c'era Pedro e Noslin", le parole della bordocampista, secondo cui, in assenza di problemi per Lazzari, Sarri si sarebbe giocato l'ultimo cambio concedendo un po' di riposo a Noslin, anche lui non al massimo della condizione.
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.