Lazio, Gila a Dazn: “Bene così, ora l’Atalanta”. E poi il consiglio per Zaccagni

Al termine della gara vinta dalla Lazio in casa del Napoli è intervenuto ai microfoni di Dazn Mario Gila, MVP di giornata. Queste le sue parole: “Siamo molto contenti, le sensazioni difensive della squadra sono state molto positive soprattutto fuori casa. Abbiamo giocato partite difficili in modo compatto. I fattori offensivi a volte dipendono dalle partite, siamo contenti e ora dobbiamo pensare a una gara importante. Vincere qui ci dà tanta forza e mentalità positiva”.

“Come si fa sorridere Zaccagni? Non so, ma bisogna farlo. Sbagliare i rigori è come per noi sui gol subiti. Ti senti un po’ in colpa con la squadra, sono cose che succedono nel calcio e a cui non devi dare importanza. Lui (Zaccagni, ndr.) ci ha aiutato tantissimo durante la gara e un episodio negativo non può essere l’unico pensiero di una gara come quella di oggi”.