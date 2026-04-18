Lazio, Cancellieri a LSC: "Posso fare ancora di più. Gila? È un animale"

Ha sbloccato la gara del Maradona tornando al gol in un momento importantissimo della stagione. Alla fine della sfida contro il Napoli ecco le parole di Cancellieri ai microfoni di Lazio Style Channel: "Abbiamo meritato, abbiamo attacco bene la gara il gol è arrivato quasi subito e questo ci ha fatto stare più tranquilli in campo, poi con il secondo gol abbiamo ammazzato la partita”.

“Sono consapevole di poter fare tanti più gol o assist o aiutare la squadra in fase difensiva come oggi”.

“Gila è un animale, merita il premio di MVP ha fatto una gara importante dopo l’infortunio. Siamo contenti di averlo”.

“Può essere che contro le grandi sai che devi attaccare subito, lo facciamo anche con le altre squadre a volte ci va bene e a volte male. Dobbiamo pensare positivo ed essere contenti della prestazione di oggi”.

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