FORMELLO - Lazio, Sarri punta l'Atalanta: il punto su infortunati e recuperi

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - La splendida vittoria contro il Napoli carica la squadra e alza il morale verso Bergamo. La Lazio è attesa dall'appuntamento più importante della sua stagione, ovvero la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Sarri proverà a recuperare fino all'ultimo Marusic, alle prese con una lesione muscolare. Domenica mattina farà nuovi controlli.

Sono recuperati, anche se non tutti al 100%, Gila, Cataldi e Zaccagni. In campo è mancato solo Maldini, comunque convocato e a disposizione. Si sono rivisti pure Basic e Dele-Bashiru, che già da Firenze avevano iniziato il loro rodaggio come tanti altri. Allarme rientrato per Lazzari, uscito molto dolorante dal Maradona: solo crampi.

Dopo il ritorno a Roma, la ripresa sul campo sarà immediata. Si penserà subito alla sfida contro l'Atalanta: alla rifinitura di martedì mattina i cancelli di Formello saranno aperti ai tifosi.