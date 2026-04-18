Napoli, Spinazzola a Dazn: "Eravamo scarichi, si è spenta la fiammella"

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Al termine di Napoli - Lazio, Leonardo Spinazzola ha commentato la sfida ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

“Oggi eravamo veramente scarichi. Questa è la testa che muove le gambe, non è la fatica. Ho visto una squadra davvero scarica, penso che un contraccolpo domenica ci sia stato. Siamo stati tutto l’anno a spingere e rincorrere e una fiammella c’era. Domenica contro il Parma si è spenta. Per una squadra come siamo noi non possono esserci questa partite. In Champions ancora non ci sei e devi spingere fino alla fine".

“Credevamo che un passo falso potesse riaprire tutto. Con il pareggio di Parma e la vittoria dell’Inter la fiammella si è spenta del tutto. Era un sogno difficile da pensare. Noi continuavamo a spingere, mentalmente ognuno di noi ci sperava. Oggi è stata una partita brutta sotto tutti gli aspetti. Arrivavano prima loro, scelte e concetti sbagliati. Non c’è stata una cosa buona oggi. Da lunedì dobbiamo pensare che domenica prossima dobbiamo vincere e conquistare la Champions”: