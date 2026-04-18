Lazio, quattro su quattro al Maradona: il record in Serie A
18.04.2026 20:20 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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La Lazio è diventata la vera e propria bestia nera del Napoli, su questo non ci sono dubbi. La squadra di Sarri vince ancora al Maradona, grazie ai gol di Cancellieri e Basic, e infila il quarto successo consecutivo in trasferta contro gli azzurri.
Un piccolo record per i biancocelesti visto che, come riportato da Opta, la Lazio è la prima squadra a vincere quattro partite consecutive in trasferta contro Napoli nella storia della Serie A.
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Jessica Reatini
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