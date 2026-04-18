Lazio, Zaccagni a Dazn: “Brutto sbagliare il rigore. Come sto? Vi spiego”

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Al termine della gara vinta dalla Lazio in casa del Napoli è intervenuto ai microfoni di Dazn Mattia Zaccagni. Queste le sue parole: “Sbagliare un rigore è sempre brutto per un giocatore, ma mi sarebbe dispiaciuto se non avessimo vinto la partita. Siamo stati bravi a stare sul pezzo e fare il secondo gol. Abbiamo fatto una grandissima gara”.

“Sia io che Mario (Gila, ndr.) abbiamo forzato il rientro per arrivare al meglio mercoledì. Ora stiamo bene fisicamente, dobbiamo riposare bene e preparare la gara con l’Atalanta che è fondamentale”.