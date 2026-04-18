Napoli - Lazio, perché Lobotka non è stato espulso? Marelli fa chiarezza

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella vittoria della Lazio contro il Napoli al Maradona c'è un episodio arbitrale da analizzare. Negli studi di Dazn ci ha pensato Luca Marelli, che ha spiegato il motivo per cui Lobotka è stato solo ammonito e non espulso per il fallo da rigore su Noslin nel primo tempo. Il penalty è stato poi sbagliato da Zaccagni. Di seguito le sue parole: “Sul fallo di commesso da Lobotka su Noslin ci sono pochi dubbi. Il centrocampista non è stato espulso perché in area di rigore la chiara occasione da rete, ovvero il DOGSO, viene depenalizzato nel caso in cui il pallone sia nei paraggi. L’infrazione viene punita correttamente con il cartellino giallo per chiara occasione da rete”.