Napoli - Lazio, Marelli: "Cancellieri poteva segnare dopo il rigore sbagliato"

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L'unica nota negativa della vittoria della Lazio contro il Napoli è stata il rigore sbagliato da Mattia Zaccagni nel primo tempo. Dopo la parata di Milinkovic-Savic, il capitano è andato sulla ribattuta calciando alto e scontrandosi con Cancellieri. Nel post partita su Dazn, il commentatore tecnico arbitrale Luca Marelli ha analizzato proprio quella situazione. Di seguito le sue parole.

“Sulla ribattuta l’eventuale gol di Cancellieri sarebbe stato regolare, perché non ha piedi all’interno della mezzaluna al momento del tiro su rigore di Zaccagni. Per l'encroachmnent va valutata una parte del corpo appoggiata in area di rigore, non la sua proiezione. E il piede sinistro di Cancellieri non era ancora a terra. La rete sarebbe stata quindi convalidata nel caso in cui avesse segnato sulla ribattuta dopo la parata di Milinkovic-Savic”.