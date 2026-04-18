MOVIOLA | Napoli- Lazio, bene Zufferli anche senza il Var: sul rigore…
Espugna il "Maradona" la Lazio, confermando la tradizione positiva esterna contro il Napoli negli ultimi anni, così come quella con l'arbitro Luca Zufferli. Il bilancio con il fischietto della sezione di Udine, infatti, è ancora più roseo al netto di ben 4 successi, una sola sconfitta e nessun pareggio. Diversi episodi disciplinari in entrambe le frazioni di gioco, tutti di facile lettura, compreso - soprattutto - il calcio di rigore concesso alla squadra di Sarri nel primo tempo. A seguire, i momenti salienti che hanno visto coinvolto il direttore di gara friulano.
PRIMO TEMPO
23’ - Richiamo verbale da parte di Zufferli nei confronti di Motta, reo - secondo il direttore di gara - di indugiare troppo nelle rimesse dal fondo.
30’ - Nessun dubbio sul calcio di rigore concesso alla Lazio: netto il fallo di Lobotka ai danni di Noslin in area (coscia contro coscia). Depenalizzato l’intervento del centrocampista azzurro, trattandosi di un contrasto scaturito in un fallo: giallo, quindi, e non rosso il cartellino.
32’ - Trattenuta reiterata di Cataldi su McTominay a centrocampo: giallo inevitabile per il biancoceleste.
35’ - Reclama un calcio d’angolo Noslin, non ravvisato da Zufferli: sembrava di Buongiorno in effetti l’ultima deviazione sul tentativo dell’attaccante.
45’ - Un solo minuto di recupero concesso.
SECONDO TEMPO
60’ - Taylor in ritardo su Lobotka che resta a terra dolorante: ammonito l’ex Ajax.
69’ - Reclama un calcio d’angolo Nuno Tavares, disturbato da Buongiorno, dopo la conclusione ravvicinata sul servizio di Noslin dalla sinistra: il replay non aiuta a chiarire la dinamica.
90’ - 5 minuti di extra-time.
90’ + 1 - Ammonito Dia per un intervento su McTominay giudicato irruento da Zufferli: scaramucce tra i due, subito sedate.