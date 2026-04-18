Lazio, Provstgaard a LSC: "Tifosi? Non vediamo l'ora di vederli!"

Al termine della sfida del Maradona contro il Napoli anche Oliver Provstgaard è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Gara bellissima, abbiamo fatto un buon lavoro in campo, anche il mister era felice dopo la partita”.

“Romagnoli e Gila? Sono due giocatori fortissimi mi hanno aiutato tantissimo quando sono arrivato qui in Italia e li ringrazio perché mi stanno aiutando tutti giorni, sono felice quando gioco con Romagnoli ma anche con Gila”.

“Sarà una gara difficile ma sappiamo che possiamo giocarcela. Quando sono arrivato alla Lazio abbiamo affrontato l’Atalanta due volte e sappiamo che è possibile fare bene contro di loro. Tifosi? Sono un stimolo importante per noi, sappiamo che è una gara difficile ma sappiamo che i tifosi sono al nostro fianco. Non vediamo l’ora di vederli a Formello”.

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