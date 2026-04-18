Napoli - Lazio, Gila esce zoppicando: le sue condizioni
Torna in campo da titolare Mario Gila che gioca 60 minuti, ottimi, nella gara contro il Napoli, prima di essere sostiuito da mister Sarri. Una sostituzione strategica da parte del tecnico che aveva già in mente di operare diversi cambi per far riposare alcuni giocatori in vista dell'importantissimo impegno di mercoledì 22 contro l'Atalanta in Coppa Italia.
Lo spagnolo sta ancora lottando contro un'infiammazione al ginocchio, che lo ha tenuto ai box nelle ultime gare, e infatti, dopo essere uscito, lo spagnolo zoppicava leggermente con lo staff medico della Lazio che gli ha prontamente messo il ghiaccio.
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