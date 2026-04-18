Lazio, Sarri a Dazn: "Prova convincente. Ci sono segnali di miglioramento"

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Ospite ai microfoni di Dazn, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Napoli - Lazio. Di seguito le sue parole:

“Questa squadra nell’ultimo mese e mezzo ha sbagliato la gara di Firenze, ma ha fatto 13 punti nelle ultime sei gare. Ai ragazzi ho detto che le partite in calendario vanno aggredite sempre e non subite. Venire qui e pensare a mercoledì ci avrebbe portato a perdere questa e a non prepararci bene per la prossima. Abbiamo giocato in maniera tosta e convincente e penso che fino al 65’ se il risultato era più rotondo per noi ci poteva stare”.

“La stagione è stata pesante. Dentro la pesantezza ci sono state anche soddisfazioni. Abbiamo vinto due gare col Milan, una con la Juve e l’altra pareggiata, a Napoli. Penso che il Napoli non perdeva in casa da un anno. Qualche soddisfazione c’è. Ci sono segnali di miglioramento da parte della squadra e di tanti singoli”.

“Lazio più verticale? Penso sia un adattamento alle caratteristiche dei giocatori. Non abbiamo tanti giocatori di palleggio, ma tanti che hanno strappo. Quindi è un tentativo di metterli a proprio agio e non a disagio giocando un calcio che hanno meno nelle loro corde”.

“Taylor mezzala ideale? Mentre uscivo dal campo ho visto Hamsik. Penso sia stato tutto ciò che volevo da una mezzala. Taylor è ancora abbastanza giovane, intelligente. Ha avuto adattamento al calcio italiano immediato. Sta facendo bene pe essere i primi mesi in Italia, in un campionato che non è tra i più belli, ma è tra i più difficili”.

“Pensando che la scelta di questi tre davanti l’ho fatta a inizio settimana. Mi sembravano i più adatti a giocare questa gara. Cancellieri ha qualità fisiche immense, tecnicamente deve migliorare nelle scelte e lo sta facendo, quindi può diventare un giocatore”.