Dalla Lazio alla Lazio: il Napoli torna a perdere al Maradona in Serie A
18.04.2026 20:00 di Mauro Rossi
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A quasi un anno e mezzo di distanza torna a perdere al Maradona in Serie A il Napoli. E di mezzo, come l’ultima volta, c’è ancora la Lazio.
Dall’8 dicembre 2024 al 18 aprile 2026, dalla rete di Isaksen a quelle di Cancellieri e Basic: il Napoli torna a perdere una partita casalinga in campionato ancora a causa della squadra biancoceleste.
Nel mezzo diciannove vittorie e sette pareggi per la squadra di Conte, che si ferma ancora una volta di fronte alla Lazio.