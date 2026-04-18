Napoli - Lazio, gol speciale per Basic: è la sua prima volta
18.04.2026 19:20 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Gol speciale quello siglato da Toma Basic in Napoli-Lazio. Il croato, che ha portato il risultato sul 2-0 dopo il vantaggio di Cancellieri, per la prima volta da quando indossa la maglia biancoceleste, ha messo la firma sul tabellino di una gara esterna. Gli altri tre gol - contro la Juve in questa stagione, col Sassuolo nel 2022/23 e nell'impegno europeo con la Lokomotiv Mosca nella stagione precedente - sono arrivati tutti all'Olimpico, davanti al proprio pubblico. Questa volta, per il centrocampista, una "prima volta" da segnare sul calendario.
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.