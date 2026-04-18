Napoli, Politano in conferenza: "Chiediamo scusa per una partita orribile!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Al termine della sconfitta contro la Lazio per 2-0, arrivata questo pomeriggio al Maradona, il calciatore del Napoli Matteo Politano ha risposto alle domande dei cronisti presenti in sala stampa nel corso della conferenza. Ecco le sue parole:

"Domenica a Parma abbiamo inciampato e questo ha influito sul nostro percorso, oggi chiediamo scusa per una partita orribile sotto tutti i punti di vista. Domani ci riposiamo e da lunedì inizieremo ad analizzare la partita.

Crollo emotivo? Non ci sentiamo già in Champions, mancano cinque partite. Sicuramente il fatto di aver pareggiato a Parma avrà influito, ma non dobbiamo abbatterci: arriviamo in Champions, poi l'Inter ha fatto un grandissimo campionato e si fanno i complimenti. Non siamo stati all'altezza di stargli dietro, concentriamoci per le ultime cinque partite per arrivare in Champions.

La Lazio ha chiuso gli spazi e noi non eravamo nelle condizioni migliori per creare: eravamo prevedibili e se non hai la gamba fai fatica.

C'è un problema di gambe o di testa? Le motivazioni non devono mai mancare, in Champions non ci siamo ancora. Oggi non c'eravamo, eravamo spenti sin dall'inizio ed abbiamo subito gol immediatamente. Ci sono mancate le gambe, senza le gambe si fa difficile contro tutti"