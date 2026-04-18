Lazio, Sarri: "In una stagione pesante qualche soddisfazione c'è stata"
18.04.2026 20:45 di Christian Gugliotta
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Al termine di Napoli - Lazio, Maurizio Sarri ha parlato ai mcirofoni di Dazn, ai quali ha speso qualche parola sulla stagione dei biancocelesti:
“La stagione è stata pesante. Dentro la pesantezza ci sono state anche soddisfazioni. Abbiamo vinto due gare col Milan, una con la Juve e l’altra pareggiata, a Napoli. Penso che il Napoli non perdeva in casa da un anno. Qualche soddisfazione c’è. Ci sono segnali di miglioramento da parte della squadra e di tanti singoli”.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.