"Sarri preferisce Maldini": Fabiani torna sul mercato di gennaio
18.04.2026 17:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Intervenuto nel pre partita di Napoli - Lazio, il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani è tornato sulla cessione a gennaio di Castellanos al West Ham e sugli acquisti fatti in attacco. Di seguito le sue parole: “Castellanos non è che non è stato sostituito adeguatamente. Maurizio (Sarri, ndr.) nella sua filosofia di gioco preferisce giocatori come Maldini e per questo gli ha dato ampio spazio".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.