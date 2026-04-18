Lazio, Gila a LSC: "Felice del nostro percorso. Contro l'Atalanta..."

Alla fine della sfida contro il Napoli anche Mario Gila è interventuo ai microfoni di Lazio Style Channel: "Siamo contenti, soprattutto per il coraggio che abbiamo dimostrato. Al Maradona contro il Napoli non era facile, è la quarta di fila che vinciamo qui".

"Arrivare con una vittoria a mercoledì ci fa piacere e ci porta energie positive".

"Se mi piace piu Gila di quest’anno o quello dell’anno scorso? Entrambi, tutte le esperienze mi hanno portato qui. Sono contento del percorso che stiamo facendo, purtroppo questa stagione è andata come è andata però queste partite ci lasciano ottime sensazioni sia a noi, sia ai tifosi. Sono sicuro che mercoledì giocheremo bene e ce la faremo, arriveremo in finale".

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.